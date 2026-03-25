Si terrà al Teatro San Ferdinando, tempio della drammaturgia eduardiana, il gran finale di Figli? di Napoli Milionaria! Tu, quanno nasce, allora è primmavera!, il progetto teatrale extracurricolare che ha coinvolto 64 studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado dei territori di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Figli? di Napoli Milionaria, Eduardo attraverso lo sguardo di 64 studenti: al San Ferdinando il gran finale del progetto teatrale

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Il progetto “Figli di Napoli Milionaria! Tu, quanno nasce, allora è primmavera!” É quasi giunto al termine, l’emozione è forte. Quasi tutto è pronto, le parti assegnate, si prova e si riprova in attesa del giorno della performance finale. Gli alunni delle seconde di - facebook.com facebook