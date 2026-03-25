Fidenza Village celebra le donne attraverso le arti

Fidenza Village, situato nel cuore dell’Emilia a circa un’ora da Milano e Bologna, è parte di The Bicester Collection. Recentemente, il centro commerciale ha organizzato un evento dedicato alle donne, coinvolgendo artisti locali e esposizioni temporanee. L’iniziativa si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha visto la partecipazione di pubblico, rispettando le misure di sicurezza anti-Covid.

N el cuore dell’ Emilia, a un’ora da Milano e Bologna, si trova Fidenza Village, parte di The Bicester Collection. Un luogo magico, pensato per regalare un’esperienza unica, che conta più di 120 boutique in uno spazio che unisce moda, ospitalità e arte. Nel Mese Internazionale della Donna lo shopping resta protagonista ma anche l’arte conquista uno spazio in primo piano e prende forma fra viali e piazze del Village. In una giornata a Fidenza Village si possono vivere differenti esperienze: dalla cucina tipica della zona alla ricerca del capo di stagione, passando per la scoperta di nuove forme visive. “La Porta della Gioia” di Camille Walala L’arte al femminile. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Fidenza Village celebra le donne attraverso le arti Articoli correlati “Tre donne intorno al cor mi son venute”: le iniziative di marzo a FidenzaIn occasione del mese di marzo, tradizionalmente dedicato alle donne, il Comune di Fidenza propone una serie di iniziative dal titolo “Tre donne... Essenza by Fierce Woman: si celebra il talento femminile attraverso le sue protagonisteIl primo episodio del 2026, intitolato Essenza by Fierce Woman, si distingue per la profondità delle storie raccontate e l’importanza delle persone... Approfondimenti e contenuti su Fidenza Village Fidenza Village celebra il Natale con OxfamFidenza Village fa del bene con Oxfam Italia. In vista del Natale ormai alle porte, a Fidenza Village sarà possibile acquistare una chiave che racchiude in sè un messaggio di speranza per i ... grazia.it Fidenza Village celebra i 90 anni del Consorzio del Parmigiano Reggiano con due settimane di degustazioni e menù a temaDall’11 al 24 novembre a Fidenza Village un viaggio attraverso la cultura e l’arte della produzione di un prodotto unico al mondo, icona del Made in Italy, tra tradizione e modernità. In occasione dei ... gazzettadellemilia.it