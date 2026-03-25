Fiamme alla Specchia Brucia l’area esterna Stop a scuola e sport

Nella notte tra le Pianazze e la zona della Specchia si sono sviluppate alcune fiamme che hanno interessato l’area esterna. L’incendio ha portato alla sospensione delle attività scolastiche e sportive nella zona. L’allarme è stato dato da una sirena alle tre del mattino, scatenando la preoccupazione tra gli abitanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme.

L’allarme di una sirena, poi l’inferno di fiamme. Erano le tre quando per gli abitanti delle Pianazze è iniziata una notte di apprensione. Chi ha sentito la sirena, si è affacciato e ha visto il fuoco divampare proprio nel ’cuore’ della Specchia, l’azienda di trattamento rifiuti in località Groppolo alle Pianazze, proprio ai confini tra La Spezia e Arcola. Nello stabilimento – dove la lavorazione è a ciclo continuo – alcuni operai stavano lavorando quando dall’area esterna di lavorazione degli ingombranti è partito l’incendio che poi si è propagato nelle zone adiacenti, dove c’erano cumuli di carta, plastiche e legname. Materiali con cui le fiamme hanno avuto vita facile, innescando un rogo spaventoso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiamme alla Specchia. Brucia l’area esterna. Stop a scuola e sport Articoli correlati Calci, scuola dell'infanzia di via della Propositura: al via i lavori di riqualificazione dell'area esternaInizieranno lunedì prossimo, 16 marzo, i lavori di riqualificazione dell'area esterna della scuola dell'infanzia di via della Propositura a Calci. Scuola dell’infanzia in via della Propositura a Calci: ok alla riqualificazione esternaCalci (PI), 17 marzo 2026 – Lunedì 16 marzo sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area esterna della scuola dell’infanzia di via della...