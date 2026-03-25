Fernando Alonso non ha partecipato al media day del Gran Premio del Giappone, in programma questa settimana. La scelta arriva in seguito alla nascita del suo primo figlio. La sua assenza è stata comunicata poco prima dell’evento, senza ulteriori dettagli sul motivo. La partecipazione di altri piloti e le attività previste sono proseguite come programmato.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Fernando Alonso non parteciperà al media day del Gran Premio del Giappone, poiché ha recentemente accolto il suo primo bambino. La sua presenza a Suzuka sarà quindi posticipata fino a venerdì, ma prenderà parte al weekend di gara. Il pilota dell’Aston Martin non sarà presente alle attività di giovedì dedicate ai media, in quanto ha scelto di rimanere accanto alla sua compagna durante il parto. Il team ha confermato che Alonso arriverà più tardi per motivi personali, ma sarà comunque presente in pista per le attività di venerdì. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Fernando Alonso salta il media day del GP giapponese dopo la nascita del primo figlio.

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