Femminismo e backlash | perché ogni passo avanti scatena una reazione contraria

Nel 2026, il dibattito sul femminismo e i riscontri negativi, noti come backlash, si concentra sul fatto che, nonostante i miglioramenti nelle condizioni delle donne a livello globale, si registrano ancora reazioni contrarie che vanno oltre le singole società. Queste reazioni si manifestano in vari ambiti, coinvolgendo sia atteggiamenti culturali che politiche, e continuano a influenzare i progressi già raggiunti.

Cosa significa parlare di backlash e femminismo nel 2026? Significa riconoscere che, benché la condizione del genere femminile stia avanzando mediamente a livello internazionale, esistono delle resistenze non solo nei microcosmi delle nazioni. Possiamo paragonare il fenomeno, solo per capire, alle ondate di violenze – oltre quelle che purtroppo restano stabili – nei confronti delle persone transgender: ogniqualvolta le persone transgender diventano sempre più visibili, questo scatena la violenza della transfobia. Il backlash nei confronti del femminismo non è, in un certo senso molto diverso: ogni volta che le donne si avvicinano a quel soffitto di cristallo (e non solo), più di qualcuno spinge per tirarle via. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

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