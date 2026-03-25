Federica Pellegrini si trova nelle ultime settimane di gravidanza in vista del parto della sua seconda bambina. La ex nuotatrice ha condiviso sui social una dedica a Matilde, la prima figlia, con un messaggio che riflette la sua emozione. La donna si sta preparando ad accogliere la sua nuova bambina, mentre trascorre del tempo con la figlia più grande.

Manca ormai pochissimo al parto di Federica Pellegrini: l’ex campionessa di nuoto è pronta ad accogliere la sua seconda bambina, mentre si gode gli ultimi momenti di complicità con la sua piccola Matilde, che tra qualche tempo diventerà sorella maggiore. Proprio su Instagram la sportiva ha condiviso un carosello con alcuni scatti di questo ultimo periodo, prima di iniziare un’avventura in quattro. Conto alla rovescia per Federica Pellegrini: la dedica a Matilde a pochi giorni dal parto. Tra pochi giorni Federica Pellegrini sarà di nuovo mamma: è tutto pronto per l’arrivo della sua seconda bambina, la cui nascita è prevista per l’inizio di aprile. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Federica Pellegrini sempre più vicina al parto. La dedica a Matilda: “Chissà se hai capito”

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«Questa volta il nome l'ha scelto Matilde. È un'appassionata di libri e si è appassionata a una storia in particolare la cui protagonista è entrata nelle nostre vite», aveva raccontato Federica Pellegrini parlando della prossima nascita della sua seconda bambina. - facebook.com facebook