Federica Galassetti ritrovata | è al Gemelli e sta bene il sollievo in diretta tv

Federica Galassetti, scomparsa da alcuni giorni, è stata ritrovata e si trova al Policlinico Gemelli. La 35enne sta bene e si trova sotto osservazione medica. La notizia è stata resa nota durante una trasmissione in diretta televisiva, portando sollievo tra amici e familiari. La donna era sparita senza lasciare tracce, e l’intera vicenda ha destato preoccupazione tra chi la cercava.

Federica Galassetti ritrovata: dove si trovava la 35enne scomparsa?. È arrivata la notizia che tutti aspettavano. Federica Galassetti, la 35enne scomparsa a Roma nei giorni scorsi, è stata ritrovata al Policlinico Gemelli. L’annuncio è arrivato in diretta durante la puntata del 25 marzo di Chi l’ha visto?, il programma di Rai 3 che da anni segue i casi di persone scomparse. A confermare le condizioni della donna è stato un inviato in collegamento: “Sta bene”. Una frase semplice, ma sufficiente a sciogliere due giorni di angoscia. Il momento in studio: il sorriso del padre dopo giorni di paura. In studio era presente il padre di Federica, che ha potuto finalmente lasciarsi andare a un sorriso carico di emozione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Federica Galassetti ritrovata: è al Gemelli e sta bene, il sollievo in diretta tv Articoli correlati Crans Montana: Giuliano Biasini sta bene, il sollievo di Piedimonte San GermanoDopo ore di apprensione, il sindaco Gioacchino Ferdinando è riuscito a contattare il direttore di sala residente in Svizzera. Leggi anche: Ritrovata la 14enne scomparsa da Modena: sta bene Tutto quello che riguarda Federica Galassetti Argomenti discussi: Allarme a Roma: gattina Rosi stuprata in parco, lotta disperata per la vita. Roma, scomparsa una donna di 35 anni dal 22 marzo: potrebbe essere in difficoltàDa due giorni non si hanno più notizie di Federica Galassetti, trentacinquenne residente nel quartiere romano di Colli Albani. La donna è uscita dalla sua abitazione nel tardo pomeriggio di domenica 2 ... tg24.sky.it Esce di casa e scompare da Roma, si cerca Federica Galassetti: Potrebbe essere in difficoltàFederica Galassetti è scomparsa da Colli Albani due giorni fa. L’appello della famiglia: Potrebbe trovarsi in altre zone di Roma e aver bisogno di aiuto. Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fa ... fanpage.it