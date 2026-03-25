FC 26 SBC FdC | João Félix 89 – Il Fantasista Totale

João Félix ha segnato all’89° minuto la rete decisiva nel match tra FC 26 SBC e FdC, portando la sua squadra alla vittoria. Con un’azione caratterizzata da rapidità e precisione, il giocatore ha dimostrato grande capacità tecnica e agilità in campo. La rete ha determinato il risultato finale, confermando il suo ruolo di protagonista nel match.

Se cerchi un giocatore che unisca eleganza, tecnica e una velocità letale, João Félix è l’uomo giusto per la tua trequarti. Questa versione speciale non solo vanta statistiche da top player, ma grazie alla promo dinamica, potrebbe diventare ancora più forte con le prestazioni del Portogallo. Analisi della Carta: Dribbling e Tiro al Top. OVR: 89 (COC ATT ED AD).. Statistiche Core: Dribbling 93, Velocità 90, Tiro 90, Passaggio 88.. Il punto di forza: Quel 93 di dribbling unito al 90 di velocità lo rende uno dei giocatori più sguscianti del gioco. È perfetto per chi ama saltare l’uomo nello stretto e concludere con precisione chirurgica (90 tiro). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 SBC FdC: João Félix (89) – Il Fantasista Totale Articoli correlati FC 26 SBC FdC: Rasmus Højlund (89) – Il Vichingo della Serie ASe cerchi un attaccante che unisca una velocità devastante a una forza fisica fuori dal comune, Højlund è l’uomo giusto. FC 26 SBC Eroi FUT Birthday: Esteban Cambiasso (89) – Il “Cuchu” in versione totaleEA Sports celebra il compleanno di UT regalando una versione incredibile di Esteban Cambiasso.