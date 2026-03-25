FC 26 1 of 3 88+ Campaign Mix Player Pick

È tornato uno dei “Gamble SBC” più attesi tra i giocatori di FIFA, offrendo la possibilità di ottenere nuovi rinnovi per la squadra utilizzando pacchetti e obiettivi legati alle promozioni passate. La sfida coinvolge un mix di giocatori e richiede l’utilizzo di risorse specifiche, con l’obiettivo di migliorare la rosa senza dover investire grandi somme di denaro.

È tornato uno dei “Gamble SBC” più interessanti per chi vuole rinfrescare la rosa con giocatori delle promo passate. Questa sfida ti permette di scegliere un giocatore tra tre opzioni, tutti con una valutazione minima di 88 OVR. Cosa puoi trovare?. Il pacchetto include una selezione di oggetti giocatore (non Icone né Eroi) provenienti dalle campagne più importanti viste finora su FC 26: Thunderstruck, Joga Bonito, Unbreakables, Winter Wildcards o Time Warp Player Item Dettaglio delle 3 Sfide. Per ottenere il Player Pick dovrai completare tre rose con un costo totale bilanciato verso l’alto: 1 – Rosa 85 Requisito: Min. 1 giocatore TOTW.. Valutazione squadra: Min. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 1 of 3 88+ Campaign Mix Player Pick Articoli correlati FC 26 Tentazioni: Campaign Mix e Upgrade Eroi 88+Se hai ancora dei doppioni nel club dopo aver completato le sfide giornaliere, sono appena arrivati due “slot machine” decisamente interessanti. Is 1 of 3 88+ Campaign Mix Player Pick Worth It