Una giovane psicologa di 27 anni ha fondato una piattaforma di terapia online che ha raggiunto 7 milioni di sedute e impiega quasi 310 persone. La piattaforma, disponibile su un sito web, offre servizi di supporto psicologico in modalità digitale. In pochi anni, l’azienda ha ampliato la propria presenza, diventando uno dei punti di riferimento nel settore della salute mentale digitale.

Ci sono idee che sembrano ovvie solo dopo che qualcuno le ha avute. Unobravo.it è una di queste: una piattaforma di psicologia online che oggi conta 7 milioni di sedute erogate, 310 dipendenti, quasi 9.500 psicologi collaboratori e una presenza in Italia, Spagna e Francia. A fondarla è stata Danila De Stefano, psicologa napoletana classe 1992, che ha costruito un' azienda multimilionaria partendo da 150.000 euro di capitale iniziale, una laurea alla Sapienza di Roma e sei anni vissuti a Londra. La storia di Unobravo, raccontata nel corso della puntata di Money Vibez Stories, è la storia di un mercato che non esisteva ancora, di una pandemia che ha cambiato tutto e di una imprenditrice che ha imparato tutto, dalla SEO alle presentazioni agli investitori, quasi da zero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘Fatti vedere da uno bravo’: come una psicologa di 27 anni ha costruito un'azienda da 7 milioni di sedute

Articoli correlati

Jerry Calà in terapia da Maria Rita Parsi, il ricordo della psicologa: «Le sue sedute erano diverse: così mi ha salvato»L’attore Jerry Calà, 74 anni, ha ricordato al Corriere della Sera il rapporto con la psicoterapeuta Maria Rita Parsi, scomparsa oggi 2 febbraio.

Leggi anche: Una frana ha travolto un progetto del Pnrr da 3 milioni di euro inaugurato appena due anni fa

How to Build Your Dream Life | 31 Ways in 60 Minutes

Aggiornamenti e notizie su 'Fatti vedere da uno bravo' come una...

Discussioni sull' argomento ‘Fatti vedere da uno bravo’: come una psicologa di 27 anni ha costruito un'azienda da 7 milioni di sedute; Studio: il 72% degli italiani mangia per conforto almeno una volta a settimana; Come si fa a non amare uno come Verstappen?; Legrottaglie: Juve, in difesa serve uno bravo a impostare. Vlahovic e Milik da tenere.

‘Fatti vedere da uno bravo’: come una psicologa di 27 anni ha costruito un'azienda da 7 milioni di seduteDanila De Stefano racconta l'ascesa di Unobravo: dalla Londra degli emigrati italiani alla partnership con Poste Italiane ... quotidiano.net

“Potete trovare Calcutta in tutto il mondo, se avete gli occhi per vedere”. Queste parole sono il cuore pulsante del documentario “#MadreTeresa a Roma”, presentato oggi alla stampa presso Casa Dono di Maria e che andrà in onda la notte di Pasqua, domenic - facebook.com facebook

#Sinner-Michelsen: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Miami Open in tempo reale x.com