Faro di Bankitalia sugli acquisti a rate

Sempre più persone scelgono di acquistare a rate, ma questa pratica sta portando alcune categorie di cittadini a indebitarsi eccessivamente. Le modalità di pagamento dilazionato sono in crescita, anche se comportano rischi maggiori per chi ha un reddito limitato. La tendenza è evidente, mentre si moltiplicano le richieste di informazioni e di regolamentazione da parte delle autorità.

Lo utilizzano sempre più persone, ma rischia di seppellire sotto ai debiti le fasce più fragili della popolazione. Si tratta del cosiddetto Buy Now Pay Later, metodo di pagamento a rate e spesso senza interessi che spopola in particolare sulle piattaforme di acquisto online. A lanciare l'allarme è uno studio di Bankitalia, il quale rileva che il ricorso a questo sistema di finanziamento degli acquisti è «notevolmente aumentato: dal 4% delle famiglie che lo usavano nel 2022 al 30% nel 2025, anche se circa due terzi lo usa solo occasionalmente. Nel 2025 le transazioni sono cresciute da 1 miliardo di euro nel 2021 a 9,9 miliardi. L'importo medio delle dilazioni di pagamento concesse è pari a poco più di 200 euro». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Faro di Bankitalia sugli acquisti a rate Articoli correlati Acquisti a rate online, attenzione ai rischiLa crescita degli acquisti a rate online tra comodità e consapevolezza Gli acquisti a rate online rappresentano oggi una delle formule di pagamento... Tutti gli aggiornamenti su Faro di Bankitalia sugli acquisti a rate Argomenti discussi: Allarme Bankitalia: riflettori accesi sui rischi dei fondi di credito privato; Mps riunisce il cda. Faro del consiglio sulla lista Plt Holding e sul ruolo di Lovaglio. Bff Bank perde un altro 10% in Borsa (-64% da inizio anno): faro di Bankitalia, Consob e ProcuraBanca d’Italia, Procura di Milano e ora anche Consob. Bff Bank, istituto specializzato nell’anticipo fatture, è sotto la lente di diverse autorità e del mercato tanto da aver perso il 64% da inizio ... corriere.it