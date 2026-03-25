Un farmacista è stato licenziato dall’azienda pubblica Aset, che gestisce la farmacia comunale di Sant’Orso, a circa due settimane di distanza. La motivazione ufficiale riguarda presunti sconti troppo elevati applicati sui medicinali, tra cui anche farmaci antidiabetici. La decisione di interrompere il rapporto di lavoro è stata comunicata senza ulteriori dettagli o spiegazioni pubbliche.

di Antonella Marchionni Sconti sotto accusa, anche su farmaci antidiabetici: è questo il motivo del licenziamento in tronco del direttore della farmacia comunale di Sant’Orso, allontanato circa due settimane fa dall’azienda pubblica Aset. Una decisione improvvisa che ha colpito uno dei volti storici della farmacia, tra le più frequentate della città e punto di riferimento per il quartiere. Il professionista, 57enne fanese e dipendente pubblico, ricopriva l’incarico di direttore da oltre vent’anni. Un lungo percorso all’interno della struttura, segnato da incarichi tecnici e riconoscimenti professionali. Tra questi anche la partecipazione a una commissione tecnica per la selezione dei farmacisti dell’azienda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Farmacista silurato da Aset: "Troppi sconti sui medicinali"

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