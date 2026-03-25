Francesco Farioli, allenatore italiano, risulta poco considerato nel calcio domestico, mentre i suoi successi con squadre stranere attirano l’attenzione. La Serie A, invece, ha scelto di puntare su altri nomi, come quello di un ex difensore di successo. Un commento di un quotidiano sportivo ha descritto la situazione come esemplificativa di una realtà provinciale, più che di un movimento in crescita.

Francesco Farioli sembra essere invisibile in Italia e in Serie A. Eppure, i suoi risultati con squadre estere dicono di uno degli allenatori più promettenti del panorama internazionale. Le squadre del massimo campionato italiano sembra puntino sull’esperienza, anche se Chivu all’Inter rappresenta un’eccezione. Farioli sottovalutato in Italia. Athletic scrive: “Se mai ci fosse un esempio della natura provinciale della Serie A, si consideri quanto segue. Dodici dei venti club del campionato hanno cambiato allenatore la scorsa estate. Eppure tutti sembrano aver ignorato uno dei talenti più brillanti della panchina italiana. Alcuni forse hanno accettato di non poter più ambire a Francesco Farioli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Farioli sottovalutato in Italia, hanno puntato su Chivu. Athletic: “Un esempio della natura provinciale della Serie A”

Articoli correlati

Leggi anche: Rapina nel cuore della notte, il racconto choc: "Mi hanno puntato un coltello al petto"

Marotta su Chivu: «Puntato solo lui, nessun dubbio per le partite importanti»Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha illustrato la rilevanza della partita contro la Juventus, in programma per il 25° turno di Serie A...