fare affari ad arezzo con i funerali

Arezzo si trova al centro di un dibattito che lega il settore funebre a pratiche commerciali. Una poesia di Totò cita la morte come un elemento che livella tutte le differenze sociali, ricordando che, una volta scomparsi, nessun privilegio rimane. La questione riguarda le modalità con cui si svolgono gli affari nel settore funerario e le implicazioni che queste pratiche possono avere.

Dalla bara al loculo, passando per la cremazione. I costi sempre più alti (e le soluzioni low cost) Dopo la morte non fanno più distinzione i titoli di studio, i beni materiali o quant’altro. Ma anche dopo il trapasso le differenze socio-economiche possono continuare a essere ben percepibili, a partire dal funerale. I costi per l’ultimo saluto, le spese da sostenere, variano a seconda del rito e in primis da Comune a Comune. Arriva un nuovo maxi store ad Arezzo. E poi parcheggio e uffici: il dettaglio del progetto Sette anni in fabbrica ad Arezzo, oggi è la regina toscana dei contenuti per adulti. L'intervista . 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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