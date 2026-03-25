A Castelfranco, un confronto degenerato tra due persone in un bar ha portato a una sparatoria e a un'aggressione con arma da taglio. Uno dei coinvolti ha sparato alle gambe del rivale, che è stato poi accoltellato all’addome. La polizia ha arrestato entrambi gli uomini coinvolti nell’episodio, che si è concluso con gravi ferite per entrambi.

L'episodio di inaudita violenza risale allo scorso 26 dicembre: le indagini dei Carabinieri, supportate dalle telecamere, hanno permesso di ricostruire la spietata resa dei conti nata da una banale lite Un banale diverbio nato per futili motivi all'interno di un bar si è trasformato in una spietata resa dei conti a mano armata. Nelle scorse ore, a Castelfranco Emilia, i Carabinieri della Sezione Operativa di Modena hanno chiuso il cerchio su un gravissimo fatto di sangue risalente allo scorso 26 dicembre, arrestando e trasferendo in carcere due uomini protagonisti di un vero e proprio scontro da far west. Tutto ha avuto inizio con una discussione tra i tavoli di un locale cittadino. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Far West a Castelfranco, spara alle gambe del rivale e viene accoltellato all'addome. Due arresti

Articoli correlati

Beatrice morta a due anni, l’autopsia: “Trauma cranico e lesioni su dorso, addome, gambe e labbro superiore”L’orrore che ha avvolto la casa di Bordighera quel lunedì 9 febbraio inizia a mostrare i suoi contorni più cupi attraverso i primi, inquietanti...

“Fai troppi furti d’auto senza autorizzazione”, clan convoca ladro e gli spara alle gambeMisura cautelare per un presunto affiliato al clan Aprea di Barra, Napoli Est: avrebbe sparato ad un ladro d'auto nel gennaio 2025.