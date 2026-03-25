Famiglia rifiuta 26 milioni dollari per salvare la fattoria | Vogliono costruire un data center resistiamo

Una madre e una figlia nel Kentucky hanno rifiutato un’offerta di circa 26 milioni di dollari per mantenere la proprietà agricola. L’azienda interessata intende costruire un data center nella zona e le due donne hanno deciso di opporsi all’acquisto. La famiglia ha dichiarato di voler preservare la fattoria e di essere disposta a resistere all’acquisizione.

Nel Kentucky, una madre e una figlia hanno rifiutato un’offerta di circa 26 milioni di dollari pur di salvare la loro fattoria dall’acquisizione da parte di un’azienda intenzionata a costruire nella zona un nuovo data center. A nulla sono valsi i tentativi i tentativi di persuasione, con promesse di nuovi posti di lavoro e benefici per l'economia locale: "È una truffa". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Usa, una famiglia rifiuta 26 milioni di dollari da un’azienda IA: “La nostra fattoria non diventerà un data center” Ai, in arrivo una norma sulle autorizzazioni per costruire data centerL’annuncio del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, necessario conciliare lo sviluppo dell’intelligenza... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Famiglia rifiuta Temi più discussi: Usa, una famiglia rifiuta 26 milioni di dollari da un'azienda IA: La nostra fattoria non diventerà un data center; Usa, una famiglia rifiuta 26 milioni di dollari da un’azienda IA: La nostra fattoria non diventerà un data center; Usa, una famiglia rifiuta 26 milioni di dollari da un’azienda IA: La nostra fattoria non diventerà un data center; Usa, una famiglia rifiuta 26 milioni di dollari da un'azienda IA: La nostra fattoria non diventerà un data. USA, una famiglia rifiuta 26 milioni di dollari da un'azienda IA: La nostra fattoria non diventerà un data center(Adnkronos) - Ventisei milioni di dollari non significano nulla. Così una donna del Kentucky, negli Stati Uniti, ha rifiutato un'offerta dieci volte superiore al prezzo di mercato dei terreni agrico ... msn.com Agricoltori del Kentucky rifiutano milioni per i datacenter: 'La terra non è in vendita'Il Kentucky è teatro di un conflitto tra sviluppo tecnologico e tradizione agricola. Ida Huddleston ha rifiutato l'offerta di una grande azienda di intelligenza artificiale, citando rischi ambientali ... it.blastingnews.com “La nostra fattoria non diventerà un data center”, così una famiglia rifiuta 26 milioni di dollari da un’azienda IA https://qds.it/usa-famiglia-rifiuta-26-milioni-dollari-vendita-fattoria-ia-data-center-huddleston-storia/ - facebook.com facebook #famiglia nel bosco, ora il bimbo «si rifiuta di mangiare»: il racconto della zia, la Garante in struttura per le verifiche x.com