Famiglia rapinata in casa nella notte | costretta a consegnare denaro sotto la minacce delle armi

Da latinatoday.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, una famiglia è stata vittima di una rapina a casa propria. Quattro uomini armati e con i volti coperti da passamontagna sono entrati in un’abitazione in via Apriliana. Sotto minaccia delle armi, hanno costretto i presenti a consegnare denaro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per avviare le indagini.

Una notte da incubo per il proprietario dell'abitazione e la sua famiglia. Ad agire sarebbero state quattro persone, armate e con il volto coperto da passamontagna In quattro, armati di pistole e con il volto coperto da passamontagna, si sono introdotti in un'abitazione in via Apriliana. All'interno c'erano in quel momento il proprietario di casa, un 42enne del posto, e i suoi familiari, tutti tenuti sotto scacco dalla banda. Sotto la minaccia delle armi l'uomo è stato costretto a consegnare tutto il denaro contante che aveva: la somma complessiva di 2.700 euro. Con il bottino in mano, i rapinatori hanno poi guadagnato rapidamente la fuga dileguandosi per le vie limitrofe e facendo perdere le loro tracce. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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