Famiglia nel bosco mamma Catherine dopo l' incontro con La Russa | Contro di noi attacco oltre ogni comprensione
Una famiglia che vive in un'area boschiva ha rilasciato una dichiarazione dopo un incontro con un esponente politico. La madre ha commentato che l'attacco rivolto contro di loro risulta ingiustificato e difficile da comprendere. Ha inoltre sottolineato il loro amore per i figli e il costante impegno nel mettere al primo posto le esigenze dei bambini, riconoscendo però di non essere perfetti o di possedere verità assolute.
"Siamo una madre e un padre che adorano i loro bambini, che hanno sempre messo le loro esigenze prima, che hanno sempre agito nella consapevolezza e la conoscenza di ciò che era giusto per loro, pur consapevoli di non essere perfetti o di possedere verità assoluta. Essere presi di mira e attaccati nel modo in cui lo siamo stati noi, va oltre la nostra capacità di accettazione e comprensione". L'ha detto Catherine Birmingham leggendo una lettera in inglese e avendo accanto il marito Nathan Trevallion, dopo il colloquio con il presidente del Senato, Ignazio La Russa a Palazzo Giustiniani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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