A palazzo Giustiniani, a Roma, si è concluso l’incontro tra il presidente del Senato e i genitori di una famiglia nota come quella del bosco. I genitori sono Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. L’incontro ha visto la partecipazione delle due persone con il rappresentante dell’istituzione parlamentare.

È terminato a palazzo Giustiniani, a Roma, l’incontro tra il presidente del Senato Ignazio La Russa e Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta ‘ famiglia del bosco ‘. I due sono stati ricevuti per circa mezz’ora. “È stato un piacere riceverli, perché era mia intenzione cercare di stemperare il clima che si è creato attorno a questa vicenda. Non ho né titoli né intenzione di mettere in discussione i provvedimenti dell’autorità giudiziaria né tantomeno voglio giudicare lo stile di vita di Nathan e Catherine”, ha affermato La Russa. “Quello che spero possa essere utile è invitare tutti affinché vengano eliminate tutte le rigidità, in modo da favorire il più possibile il ritorno a una famiglia unita, dopo che vengano assicurate delle condizioni normali”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Famiglia nel bosco, Ignazio La Russa riceve i genitori a palazzo Giustiniani

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