Dopo la vittoria del No in un referendum, i genitori della famiglia che vive nel bosco sono stati ricevuti a Palazzo Giustiniani da Ignazio La Russa. La visita si è svolta in un clima formale, senza ulteriori dettagli sui contenuti del colloquio. La famiglia aveva manifestato pubblicamente le proprie posizioni in passato, attirando l’attenzione dei media locali.

Alla fine Ignazio La Russa ha accolto a Palazzo Giustiniani i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco. Faccia a faccia che era stato annunciato in piena campagna referendaria con scia di polemiche annessa. Già perché come Garlasco, gli stupratori liberi, l’invasione di immigrati, pure il caso dei Trevallion è finito nel minestrone della propaganda. Argomento buono per attaccare una magistratura che nel caso di Nathan e Catherine e dei loro tre figli «ha dimenticato i suoi limiti» (cit. Giorgia Meloni), si è accanita ingiustamente (cit. Lucio Malan), e produce ordinanze assurde (cit. La Russa). Ignazio La Russa con i Trevallion (Ansa). La Russa voleva solo «stemperare il clima». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Famiglia nel bosco, gli effetti della vittoria del No su La Russa

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