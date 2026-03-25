Questa mattina, i militari della Guardia di Finanza di Vallo della Lucania hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di due medici. L'atto, emesso dal Gip su richiesta della Procura, prevede la sospensione di un anno dall'esercizio professionale. Le accuse rivolte ai due professionisti riguardano falsi interventi e attività di doppio lavoro illecito.

La misura cautelare è stata eseguita dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Vallo della Lucania su disposizione della Procura. Sequestrati 16 mila euro ad un terzo camice bianco Le indagini - si legge in una nota delle Fiamme Gialle - hanno consentito di accertare che uno dei due medici eseguiva interventi chirurgici presso una clinica privata convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale, nonostante fosse dipendente con caratteri di esclusivita` di un’azienda ospedaliera pubblica. In forza del contratto di esclusiva l’azienda ospedaliera corrispondeva al sanitario un’indennità mensile suppletiva che il camice bianco, quindi, riceveva illecitamente e di cui pure e` stato disposto il sequestro per un importo di circa 36. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Falsi interventi e doppio lavoro illecito: due medici sospesi per 1 anno

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