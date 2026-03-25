Fallimento di Tuscia Expo contro la condanna a pagare 158mila euro ricorso della Provincia

La Provincia di Viterbo ha annunciato che continuerà a contestare la condanna a pagare 158 mila euro legata al fallimento di Tuscia Expo spa, presentando ricorso fino all’ultimo grado di giudizio. La decisione è stata comunicata in seguito alla sentenza di fallimento dell’azienda, che ha portato alla richiesta di pagamento da parte dei creditori. La vicenda si inserisce in un procedimento giudiziario ancora in corso.

L'ente di via Saffi tenta l'ultimo passaggio per evitare di pagare il contenzioso sulla liquidazione della vecchia società partecipata. La battaglia legale prosegue dopo la sentenza sfavorevole della corte d'appello La Provincia di Viterbo non ha intenzione di arrendersi e ha deciso di portare la battaglia legale per il fallimento di Tuscia Expò spa fino all'ultimo grado di giudizio. L'amministrazione ha ufficializzato il ricorso davanti alla suprema corte di cassazione con l'obiettivo di ribaltare una sentenza della corte d'appello di Roma che, lo scorso febbraio, ha confermato l'obbligo per la Provincia di sborsare una cifra considerevole riguardo la liquidazione della ex società partecipata. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Fallimento di Tuscia Expo, contro la condanna a pagare 158mila euro ricorso della Provincia Articoli correlati Resinovich, la Cassazione bolla come inammissibile il ricorso di Visintin. «Ora deve pagare tremila euro»La prima sezione penale della Cassazione, presieduta da Giacomo Rocchi, ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dall’avvocato Paolo... Acquabianca, il Comune deve pagare 370mila euro: ricorso respinto dal consiglio di statoSi chiude, almeno sul fronte contabile, una delle partite giudiziarie più spinose degli ultimi anni per palazzo dei Priori.