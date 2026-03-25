Fag Stag | l’amicizia maschile ai tempi di Tinder allo Spazio Diamante

Uno spettacolo intitolato FagStag, scritto da Jeffrey Jay Fowler e Chris Isaacs e diretto da Gabriele Colferai, sarà presentato allo Spazio Diamante. Si tratta di una pièce che affronta tematiche legate all'amicizia maschile e alle dinamiche dei rapporti tra uomini in un contesto contemporaneo. La rappresentazione si inserisce in un calendario di eventi dedicati al teatro indipendente.

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Cosa significa essere giovani uomini oggi, tra precarietà affettiva e la costante ricerca di un equilibrio impossibile? A questa domanda prova a rispondere FagStag, lo spettacolo vincitore del FringeMi Festival 2022 che approda sul palco dello Spazio Diamante di Roma. Interpretata da Gabriele Colferai e Angelo Di Figlia, l’opera è un ritratto spietato e divertente di una generazione che si muove a fatica tra le macerie delle proprie ambizioni, cercando rifugio in un’amicizia che è l’unico vero punto fermo in un mare di incertezze. La narrazione, scritta a quattro... 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Fag/Stag: l’amicizia maschile ai tempi di Tinder allo Spazio Diamante Articoli correlati Leggi anche: Istantanee di Donna: Claudia Campagnola allo Spazio Diamante Leggi anche: Le Notti Bianche di Dostoevskij arrivano allo Spazio Diamante Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fag Stag l'amicizia maschile ai tempi... Genova, Teatro Garage: in scena Fag/Stag – Amici di genereSabato 17 gennaio, alle ore 21, il Teatro Garage di Genova ospita per la prima volta in Liguria lo spettacolo Fag/Stag – Amici di genere, scritto da Jeffrey Jay Fowler e Chris Isaacs e interpretato ... telenord.it Fag/Stag. Amici di genere, spettacolo al Teatro GarageSabato 17 gennaio 2026, alle ore 21, al Teatro Garage, per la prima volta in Liguria, è in scena lo spettacolo Fag/Stag -amici di genere di Jeffrey Jay Fowler & Chris Isaacs, con Gabriele Colferai e ... mentelocale.it