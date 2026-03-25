Fabrizio Corona ha condiviso un video in cui indossa una maschera di Piersilvio Berlusconi, commentando la vittoria del No al referendum sulla giustizia. Il video è diventato virale sui social media, attirando l’attenzione degli utenti. Corona ha pubblicato il contenuto poco dopo la chiusura delle urne e la diffusione dei risultati ufficiali.

Fabrizio Corona non poteva restare in silenzio dopo l’esito del referendum sulla giustizia. E infatti non lo ha fatto. Con il suo consueto stile provocatorio, l’ex re dei paparazzi ha scelto un modo teatrale e dirompente per commentare la vittoria del No: un video su X dove indossa la maschera di Piersilvio Berlusconi, accompagnato da una didascalia inequivocabile che punta il dito contro l’amministratore delegato di Mediaset e sua sorella Marina. “ Il No ha vinto anche per colpa di questo e sua sorella “, scrive Corona nel post che ha rapidamente fatto il giro dei social. Un attacco frontale ai due figli di Silvio Berlusconi, da mesi nel mirino dell’ex paparazzo dopo le puntate della sua trasmissione Falsissimo dedicate proprio alla famiglia di Cologno Monzese. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Fabrizio Corona con una maschera di Piersilvio Berlusconi: il video sulla vittoria del No al referendum è virale

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