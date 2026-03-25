F1 Mercedes sotto investigazione FIA | svelato un altro trucco

La FIA ha aperto un’indagine sulla scuderia Mercedes riguardo a un possibile utilizzo irregolare dei sistemi di aerodinamica attiva sulla monoposto. La verifica tecnica riguarda specificamente alcune componenti e modalità di funzionamento del sistema aerodinamico, senza ulteriori dettagli sui risultati o eventuali sanzioni. La squadra non ha ancora commentato ufficialmente sulla situazione.

La FIA ha avviato una fase di verifica tecnica sulla scuderia Mercedes. Al centro dell’attenzione vi è un presunto utilizzo irregolare dei sistemi di aerodinamica attiva a bordo della monoposto anglotedesca. Altra irregolarità per la Mercedes? Oltre al motore e al rapporto di compressione, del quale vi avevamo già parlato, nelle ultime ore il paddock sarebbe in subbuglio per un altro “trucco” di Toto Wolff. Attualmente, le analisi visive suggeriscono che il meccanismo adottato dal team di Brackley possa arrivare a raddoppiare questo intervallo, impiegando fino a 800 millisecondi per completare il movimento. Questa dilatazione temporale,... 🔗 Leggi su Sportface.it

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