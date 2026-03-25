Export ed innovazione all' interporto di Padova

Giovedì 26 marzo alle 9:30 si svolgerà presso l’Interporto di Padova un convegno intitolato “Strategie vincenti per l’export internazionale”. L’evento si terrà presso la sede di Padova S.p.A. in Corso Spagna 35. L’incontro si concentrerà su temi legati all’export e all’innovazione nel settore logistico e commerciale. La partecipazione è aperta a operatori e aziende interessate a sviluppare strategie di internazionalizzazione.

Giovedì 26 marzo alle ore 9,30 si terrà presso Interporto di Padova S.p.A., Corso Spagna 35, Padova si terrà il convegno “Strategie vincenti per l’export internazionale. Innovazione, compliance e sostenibilità”: un incontro dedicato agli imprenditori e alle aziende che operano sui mercati internazionali. Durante il convegno si affronteranno quattro temi chiave per la competitività delle imprese che esportano: Incoterms, regimi doganali, CBAM e semplificazioni doganali. L’obiettivo dell’incontro è offrire strumenti concreti e immediatamente applicabili per affrontare con maggiore consapevolezza i mercati internazionali. I lavori saranno... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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