Exor | più sanità e meno motori Elkann punta a nuovi business

Nel 2025, l'azienda ha affrontato un anno complicato a causa della volatilità dei mercati internazionali, dei dazi e delle incertezze normative. La strategia di investimento si è spostata verso il settore sanitario, riducendo l'esposizione al comparto automobilistico e motori. La società ha annunciato l'intenzione di puntare su nuovi settori e business, con un focus rinnovato su sanità e altre aree emergenti.

di Ottavia Firmani "Il 2025 è stato un anno difficile per Exor. Sul piano esterno, la volatilità dei mercati globali, i dazi e l’incertezza normativa hanno creato un contesto complesso per molte delle nostre società. Sul piano interno, alcune di esse hanno dovuto affrontare criticità derivanti da scelte operative e strategiche pregresse". A parlare è John Elkann, l’ad di Exor, holding finanziaria della famiglia Agnelli, nella lettera inviata agli azionisti che ha accompagnato i conti del 2025. Tecnologia, lusso e sanità sembrano essere ora i punti focus del gruppo, che si dichiara comunque aperto a cogliere anche opportunità diverse grazie a "un bilancio solido e alla forte liquidità proveniente dalle recenti dismissioni e da quelle in arrivo", ma "senza fretta", specifica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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