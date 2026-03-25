Ex Ferrhotel via libera all’attività alberghiera | respinto l' appello del Comune

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Comune di Brindisi, confermando la possibilità di continuare l’attività turistico-ricettiva nell’ex Ferrhotel. La decisione riguarda la sentenza che aveva già stabilito in primo grado dal Tar Lecce, permettendo all’albergo di proseguire la propria attività senza restrizioni. La questione era stata sollevata in seguito a contestazioni del Comune sulla destinazione dell’immobile.

Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar Lecce: la società può proseguire gli interventi e l’utilizzo della struttura. Restano i poteri di controllo urbanistico dell’ente BRINDISI – L’ex Ferrhotel può continuare la propria attività con destinazione turistico-ricettiva. È questo il punto centrale della sentenza con cui il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dal Comune di Brindisi, confermando quanto già stabilito in primo grado dal Tar Lecce. La vicenda urbanistica legata al recupero e alla valorizzazione dell’immobile situato lungo la strada per Patri. La struttura, per più di un ventennio, è diventata un ricovero abusivo per senzatetto, trasformandosi in una bomba ecologica alle porte della città. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Ex Ferrhotel, via libera all’attività alberghiera: respinto l'appello del Comune Articoli correlati Impianto fotovoltaico lungo via del Brennero, respinto il ricorso del Comune: "La battaglia non è chiusa"Il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli aggiorna sul caso, dopo la recente pronuncia del Consiglio di Stato. Macciardi sovrintendente del Teatro San Carlo, respinto dal Tar il ricorso del Comune di NapoliUrologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL.