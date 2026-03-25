A quasi cento giorni dallo sgombero di una struttura occupata, il sindacato di polizia ha denunciato come la situazione stia causando un incremento dei costi e una riduzione del personale in servizio. Secondo le fonti sindacali, le risorse impiegate per le operazioni di sgombero ammontano a diversi milioni di euro, mentre la presenza degli agenti in strada risulta significativamente ridotta.

A quasi cento giorni dallo sgombero il caso Askatasuna continua a pesare come un macigno su sicurezza e conti pubblici. “Il presidio fisso all'ex centro sociale Askatasuna ha raggiunto livelli di insostenibilità non più tollerabili, né sotto il profilo operativo né sotto quello economico. A 97 giorni dallo sgombero, i numeri certificano un fallimento gestionale amministrativo che ricade interamente sulle spalle dei poliziotti e dei contribuenti”, la denuncia del Segretario Generale Provinciale SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) Pietro Di Lorenzo. Dietro la retorica delle riqualificazioni e dei bandi, la realtà è ben più concreta: uomini in divisa distolti dal controllo del territorio e milioni di euro bruciati per sorvegliare un immobile vuoto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ex Askatasuna costa milioni e toglie agenti alle strade. Il sindacato SIAP: “Situazione insostenibile”

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