Evviva i partigiani della Costituzione l’Italia migliore ringrazio il Fatto | la gioia dei lettori per il No al referendum

Negli ultimi mesi, il dibattito sul referendum ha suscitato reazioni tra i lettori, con molti che hanno espresso entusiasmo per il risultato del voto. Alcuni hanno pubblicamente ringraziato il giornale per aver sostenuto la posizione del No. La discussione si è concentrata sulla volontà di mantenere alcuni principi costituzionali, con commenti che celebrano la vittoria e il ruolo dei partigiani della Costituzione.

Nei mesi scorsi noi del Fatto Quotidiano abbiamo sostenuto con forza la battaglia per il No alla riforma della Giustizia Nordio-Meloni che minacciava l’indipendenza della magistratura e con lei di tutti i cittadini: la comunità del Fatto si è fatta sentire e – oltre a contribuire a diffondere le informazioni corrette contro le fake news della propaganda di governo – ha partecipato agli eventi della settimana del No, condiviso gli appelli, letto la newsletter dedicata e scritto sui canali riservati, il blog e il Forum Sostenitori. L’esito del voto ha premiato questo impegno. Anche i numeri del sito hanno confermato l’interesse: lunedì 23 marzo, giorno dei risultati, abbiamo registrato 8,255 milioni di pagine viste complessive, 2,9 milioni di browser unici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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