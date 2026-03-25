Evento epocale Trump prepara il volo in Cina da Xi | quando ci sarà il vertice
È stato confermato che un ex presidente degli Stati Uniti si recherà in Cina per un incontro con il leader cinese nei giorni 14 e 15 maggio. La visita è stata annunciata ufficialmente e sarà incentrata su un vertice tra le due figure di spicco. La notizia ha suscitato interesse internazionale, dato il ruolo di entrambe le personalità nelle relazioni tra i rispettivi paesi.
Adesso è ufficiale. Donald Trump volerà in Cina per incontrare Xi Jinping il 14 e 15 maggio. La Casa Bianca ha comunicato la trasferta istituzionale oltre Muraglia del presidente statunitense, aggiungendo che anche il leader cinese e la sua consorte, Peng Liyuan, si recheranno negli Stati Uniti per una "visita reciproca" a Washington nel corso dell'anno, in una data ancora da decidere. L'annuncio coincide con un rinvio di circa sei settimane rispetto al vertice con Xi inizialmente previsto tra la fine di marzo e l'inizio di aprile. Lo scoppio della guerra in Iran e le conseguenti tensioni in Medio Oriente hanno spinto Trump a rivedere la propria agenda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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