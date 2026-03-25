Evento epocale Trump prepara il volo in Cina da Xi | quando ci sarà il vertice

È stato confermato che un ex presidente degli Stati Uniti si recherà in Cina per un incontro con il leader cinese nei giorni 14 e 15 maggio. La visita è stata annunciata ufficialmente e sarà incentrata su un vertice tra le due figure di spicco. La notizia ha suscitato interesse internazionale, dato il ruolo di entrambe le personalità nelle relazioni tra i rispettivi paesi.