Un uomo di 47 anni, già agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri di Ercolano per evasione. Durante il pomeriggio, si trovava in una bottega di Traversa Panto, dove è stato sorpreso mentre si stava recando dal barbiere. I militari sono intervenuti e hanno tratto in arresto l’uomo, che è stato portato in caserma.

I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno arrestato per evasione un 47enne già ai domiciliari. E’ pomeriggio a Ercolano e in Traversa Panto c’è una piccola bottega. All’interno un fabbro. Lavora quando la porta si apre e il suono del campanello attivato dal sensore di movimento lo fa balzare dalla sedia. Davanti a lui un uomo, cliente abituale. All’esterno della bottega, una pattuglia dei carabinieri è lì per controllare il 47enne, ma a casa non lo trova. I militari si guardano intorno, cercano di capire dove si trovi, quando dalla porta della bottega lasciata aperta lo notano. Entrano, il titolare è sorpreso, non comprende cosa sta accadendo mentre il 47enne esce e li segue. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Evade dai domiciliari per fare due chiacchiere dal barbiere: arrivano i carabinieri

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