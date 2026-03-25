L’Olimpia Milano ha affrontato una partita difficile a Monaco, dove ha mantenuto un buon livello di gioco per oltre tre quarti prima di perdere terreno nell’ultimo quarto. La squadra ha mostrato buone trame offensive e difensive per gran parte dell’incontro, ma ha subito un calo nel finale, portando a una sconfitta pesante. La partita si inserisce in un torneo che si avvia verso la sua conclusione.

Anche a Montecarlo va in scena l’ormai troppo classica partita dell’Olimpia Milano: oltre 30 minuti perfetti ed un ultimo quarto in cui si rovina tutto quel che i biancorossi avevano costruito. Così a vincere è il Monaco, dopo che Milano aveva giocato una partita fantastica nel Principato rimanendo spesso anche con la doppia cifra di vantaggio. Finisce 90-85 e adesso le speranze di play-in si riducono a un lumicino. Diventa difficile commentare l’ennesima partita bifronte dove Shields (nella foto) è il migliore riferimento offensivo (35 da 2 e 36 da 3) e LeDay gioca bene fino al 30’ con 9 da 2 e 23 da 3, mentre Brooks, praticamente non si presenta (5 punti con 27 al tiro). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eurolega, è (quasi) finita. Crollo Olimpia a Monaco

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