Durante le consultazioni referendarie di domenica e lunedì scorsi, si è registrata una significativa partecipazione dei giovani, che hanno espresso una netta preferenza per il No. Questa presenza ha attirato l’attenzione di alcuni esponenti politici, che hanno commentato la loro convinzione nel rappresentare una speranza per il futuro. La nota proveniente dal rappresentante locale di un partito di centrosinistra evidenzia questa dinamica come uno degli aspetti più rilevanti dell’evento.

“Tra i dati più importanti dell’appuntamento referendario di domenica e lunedì scorsi - si legge in una nota di Eugenio Maestri del Pd di Parma - c’è sicuramente la straordinaria partecipazione dei giovani e la loro determinante e determinata preferenza per il No. Un dato che fa riflettere rispetto a un clima che colpevolmente e sommariamente li descrive come apatici, superficiali e distratti, così da poterli più facilmente trascurare. Al contrario i giovani si sono dimostrati ancora una volta attenti, partecipi, informati, motivati per le cause giuste e più alte. La democrazia si consolida così a partire da un rinnovato patto di fiducia tra la Costituzione e i suoi più giovani figli, a cui Piero Calamandrei chiedeva di sentirla viva in loro, un ponte generazionale che dà ossigeno al futuro e alla speranza di un Paese più giusto”. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Eugenio Maestri (Pd Parma): “Onda di giovani per il No, speranza per il futuro. Noi dalla loro parte”

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