Etica e responsabilità medica a Villa Magnisi il Premio Giaccone 2026

Il 31 marzo 2026 alle 16, presso la sede dell’Ordine dei medici di Palermo a Villa Magnisi, si terrà la cerimonia di consegna del Premio Giaccone 2026. L’evento si focalizza sui temi dell’etica e della responsabilità nelle professioni e nelle istituzioni, coinvolgendo rappresentanti del settore medico e istituzionale. La giornata prevede interventi e momenti di confronto su questi argomenti.

Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei medici di Palermo, ospiterà il 31 marzo 2026 alle ore 16 il Premio Giaccone 2026, un appuntamento dedicato al valore dell’etica e della responsabilità nelle professioni e nelle istituzioni. L’iniziativa riunirà esponenti del mondo sanitario, accademico, giuridico e istituzionale per una riflessione condivisa sui principi che guidano l’agire professionale. Ad aprire i lavori sarà il presidente dell’Omceo, Toti Amato. Interverranno il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli, il procuratore generale della Corte d’appello di Palermo, Lia Sava, il rettore... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Etica e responsabilità medica, a Villa Magnisi il Premio Giaccone 2026 Articoli correlati A Livia Ottolenghi il premio Melli: il riconoscimento sarà consegnato a Villa MagnisiSarà assegnato alla professoressa Livia Ottolenghi il premio Melli, per il costante contributo nel promuovere equita' di accesso alle cure... Leggi anche: Infezioni nosocomiali, responsabilità medica e negligenza: quando spetta il risarcimento?