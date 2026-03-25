Estrazione Million Day di oggi 25 marzo 2026 | i numeri vincenti di mercoledì

Nella giornata di oggi, 25 marzo 2026, sono stati estratti i numeri vincenti del Million Day in diretta. L’estrazione si è svolta questa mattina, e i numeri sono stati comunicati ufficialmente. I numeri estratti sono stati pubblicati immediatamente dopo la conclusione dell’evento, disponibili per verifica e consultazione pubblica.

Oggi, mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, mercoledì 25 marzo 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 24 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 23 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 22 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 21 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 20 MARZO ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 25 marzo 2026: i numeri vincenti di mercoledì Articoli correlati Estrazione Million Day di oggi, 25 febbraio 2026: i numeri vincenti di mercoledìOggi, mercoledì 25 febbraio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra... Estrazione Million Day di oggi, 4 marzo 2026: i numeri vincenti di mercoledìOggi, mercoledì 4 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Altri aggiornamenti su Estrazione Million Day Temi più discussi: MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di lunedì 23 marzo 2026: i numeri vincenti; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi martedì 24 marzo: i numeri vincenti; Million Day oggi: completati i due sorteggi del 19 marzo 2026; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di domenica 22 marzo 2026: i numeri vincenti. Million Day, numeri vincenti di oggi 20 marzo 2026 | L’estrazione delle ore 13:00Facciamo il punto sul Million Day con tutti i numeri vincenti di oggi, 20 marzo 2026 in vista dell'estrazione delle ore 13:00 ... ilsussidiario.net Million Day oggi: attesa per i numeri vincenti del 20 marzo 2026Nuovo appuntamento con il Million Day, che chiude la settimana con il consueto doppio sorteggio quotidiano. Il gioco a estrazione rapida continua a rappresentare uno dei pilastri del comparto regolame ... affaritaliani.it Estrazione MillionDay n. delle ore 20:30 di domenica 22 marzo 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook MillionDay e MillionDay Extra, le due #estrazioni di martedì 17 marzo 2026: i #numeri vincenti di oggi x.com