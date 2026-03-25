Estra nella tana della Libertas È un infrasettimanale da brividi

L’Estra affronta una partita a Livorno con soli sette giocatori disponibili, tra cui Saccaggi, Gallo, Anderson, Dellosto, Magro, Zanotti e Stefanini. La squadra non conta sulla presenza di uno straniero, mentre Alessandrini e Stoch sono fermi ai box. L’incontro si disputa in un infrasettimanale e si presenta con alcune assenze importanti.

L’Estra si presenta a Livorno con sette giocatori a disposizione: Saccaggi, Gallo, Anderson, Dellosto, Magro, Zanotti e Stefanini, senza uno straniero e con Alessandrini e Stoch fermi ai box. Un quadro desolante che definisce bene il momento anche se è più giusto dire che definisce l’intera stagione di Pistoia. In una situazione simile si può parlare di basket giocato, di tecnica, di tattica, su dove può puntare Pistoia per provare a vincere o cose simili? La risposta è semplice: no. In sette giocatori, tra l’altro non tutti neppure al meglio della condizione fisica, con ancora aggregato il giovanissimo Cosimo Flauto (unica nota lieta dell’ultimo ko contro Torino), non è pensabile poter parlare di gioco qualunque sia la categoria, figuriamoci se si tratta di una serie A2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Estra nella tana della Libertas. È un infrasettimanale da brividi Articoli correlati Leggi anche: Estra con Buva nella tana dei lupi. Avellino prima tappa della risalita Unicusano Avellino Basket nella tana della Valtur BrindisiLa settimana di fuoco prosegue, l’Unicusano Avellino Basket dopo il turno infrasettimanale contro Pesaro è attesa domani pomeriggio da un’altra sfida... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Estra nella tana della Libertas È un... Argomenti discussi: Un’altra rivoluzione per l’Estra Buva e Campogrande via da Pistoia | Vogliamo un giocatore funzionale. Estra nella tana della Libertas. È un infrasettimanale da brividiSquadra sempre ai minimi termini: sette giocatori più il giovane Flauto sfidano Livorno al Modigliani Forum ... msn.com Estra con Buva nella tana dei lupi. Avellino prima tappa della risalitaL’inizio del cambiamento, o almeno così si spera. La partita di oggi contro Avellino (Pala Del Mauro ore 18) segna un primo passo verso una nuova versione dell’Estra, anche se ancora la trasformazione ... lanazione.it