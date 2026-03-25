Durante l'estate, nei quartieri della città, saranno destinate maggiori risorse alle associazioni locali per finanziare attività all'aperto e progetti di volontariato. Le iniziative riguardano programmi di animazione territoriale e attività che coinvolgono la cittadinanza, con l’obiettivo di favorire l’aggregazione e migliorare la qualità della vita nel quartiere. Le risorse sono destinate a sostenere le programmazioni estive delle associazioni.

Sostenere le programmazioni estive di attività all'aperto per l'animazione del territorio e l'aggregazione della cittadinanza, oltre alle iniziative di volontariato che propongono progetti volti al miglioramento della qualità della vita del quartiere. È l'obiettivo dell'avviso pubblico per l'assegnazione di contributi alle associazioni volti a finanziare, fino a un massimo di metà delle spese sostenute (o anche di più in caso di particolare rilevanza), i progetti ricreativi, aggregativi, sportivi, di utilità sociale e culturale da realizzare nei quartieri e nelle frazioni del comune, in particolar modo nei parchi e negli spazi aperti, tra il 1° giugno e il 31 ottobre 2026. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Estate nei Quartieri, più risorse a sostegno dei progetti delle associazioni cittadine

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