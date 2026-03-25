estate alle porte e litorale nel degrado

A poco più di un mese dall'inizio ufficiale della stagione balneare, prevista per il primo maggio, il litorale si presenta in condizioni di degrado. Le spiagge sono caratterizzate da rifiuti e materiale abbandonato, mentre molte strutture non sono ancora pronte per l'afflusso dei turisti. La situazione ha generato preoccupazione tra gli operatori e le autorità locali, che stanno monitorando lo stato delle aree costiere.

A poco più di un mese dall'avvio ufficiale della stagione balneare, fissata per il primo maggio, il litorale della Capitale, compresa Ostia, si presenta in condizioni «disastrose» con discariche a cielo aperto, strutture abbandonate e occupazioni abusive che compongono un quadro di degrado diffuso che rischia di compromettere l'immagine del mare di Roma proprio alla vigilia dell'estate. Tra le situazioni più emblematiche c'è quella dell'ex chiosco Bud Beach 8 di Castelporziano, oggi occupato da senza fissa dimora. Un tempo punto di riferimento per i bagnanti, la struttura è diventata il simbolo di un lungomare lasciato a se stesso: materassi, rifiuti e giacigli improvvisati raccontano una quotidianità fatta di emergenza sociale e assenza di controllo, in un contesto dove sicurezza e decoro sembrano ormai un ricordo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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