La Cia-agricoltori italiani di Chieti-Pescara ha segnalato che gli indennizzi per gli espropri legati al progetto ferroviario Fossacesia–Castel di Sangro e all’area logistica di Saletti risultano ancora bloccati. La situazione interessa numerosi agricoltori, che si trovano in difficoltà a causa dei ritardi nei pagamenti. La denuncia evidenzia come i pagamenti siano ancora in sospeso, lasciando le popolazioni coinvolte senza risposte ufficiali.

La Cia Chieti-Pescara lancia l'allarme e chiede un’accelerazione immediata: ritardi nei pagamenti mettono a rischio investimenti, liquidità e stagione produttiva delle aziende agricole L’organizzazione, che rappresenta molte delle aziende agricole coinvolte dall’intervento, si rivolge alla Struttura di Missione Zes sottolineando come la situazione sia ormai arrivata a un punto critico, nonostante la piena collaborazione garantita sin dalle prime fasi del progetto. “Si tratta di un’infrastruttura strategica per lo sviluppo della Val di Sangro e dell’intero Abruzzo, rispetto alla quale gli agricoltori hanno dimostrato senso di responsabilità, mettendo a disposizione i propri terreni e contribuendo, attraverso la Cia, a mantenere un dialogo costante e costruttivo con gli enti attuatori” sottolinea la confederazione agricola. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Espropri per la ferrovia Fossacesia-Castel di Sangro e l'area Saletti. la denuncia: "Indennizzi fermi, agricoltori al limite"

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