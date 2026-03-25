Esperti | Benessere orale determinante per salute sistemica e pubblica

Gli esperti sottolineano che il benessere orale è un fattore chiave per la salute complessiva e pubblica. In Italia, si propone di aumentare la diffusione di un modello preventivo che consideri la cura della bocca come parte integrante delle strategie nazionali di prevenzione sanitaria. L’obiettivo è integrare l’igiene orale nelle iniziative di salute pubblica per migliorare la prevenzione generale.

Roma, 25 mar. (Adnkronos Salute) - Rafforzare la diffusione di un paradigma preventivo che riconosca la salute orale come determinante per la salute sistemica integrando l'igiene orale nell'ambito delle strategie nazionali sulla prevenzione. Sono le basi su cui il Comitato scientifico multidisciplinare per la salute orale e sistemica sta lavorando per l'effettiva presa in valutazione del potenziale contributo della prevenzione orale alla riduzione dei costi sanitari che, nel medio-lungo periodo, gravano sul Servizio sanitario nazionale. Le malattie della bocca, che interessano circa 3,5 miliardi di persone nel mondo - informa una nota - rappresentano un problema sanitario ed economico rilevante, con impatti seri e di lungo periodo sulla vita delle persone. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Esperti: "Benessere orale determinante per salute sistemica e pubblica" Articoli correlati Leggi anche: Giornata Mondiale della Salute Orale: perché la salute della bocca riguarda tutto il corpo Casa della salute, plauso dei Lupi: "Don Luciano fu determinante"I vecchi "Lupi", che nel lontano 1962, dettero vita all’associazione sportiva dai colori biancorossi, leggendo su La Nazione di martedì scorso, sono...