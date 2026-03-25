esce di casa per andare a votare muore al seggio elettorale

Un uomo è morto davanti a un seggio elettorale mentre si recava a votare. Si è sentito male a pochi passi dalla cabina e, nonostante i tentativi di rianimazione e l'uso di un defibrillatore, non è stato possibile salvarlo. L’episodio è avvenuto durante il giorno delle consultazioni referendarie. La vittima non ha potuto esprimere il proprio voto.

Non ha fatto in tempo ad esprimere il voto sul referendum, sarebbe stato l'ultimo: si è sentito male a pochi passi dalla cabina elettorale e a nulla sono serviti i tempestivi tentativi di rianimarlo, anche con l'ausilio del defibrillatore semiautomatico in dotazione alla vicina palestra. Stroncato da un infarto, Alberto Zaglio è morto al seggio elettorale numero 7, allestito alle scuole medie di Lonato. È successo lunedì mattina poco prima delle 8, quando mancavano poche ore alla chiusura dei seggi. A nulla come detto sono valsi i disperati tentativi di rianimarlo: si sono mobilitati i sanitari dell'automedica e della Croce Rossa di Rivoltella. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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