Sara Errani e Jasmine Paolini hanno raggiunto le semifinali del torneo di doppio del Wta 1000 di Miami dopo aver vinto contro le avversarie Muhammad e Routliffe. La partita si è conclusa con la loro vittoria, consentendo loro di avanzare alla fase successiva del torneo.

Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate per le semifinali del torneo di doppio del Wta 1000 di Miami. Le due azzurre, testa di serie numero uno del torneo, hanno battuto in due set la coppia formata dalla statunitense Asia Muhammad e dalla neozelandese Erin Routliffe, col punteggio di 6-3 6-1 in 66 minuti di gioco. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Errani-Paolini in semifinale a Miami, battute Muhammad- Routliffe: gli highlights

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Errani e Paolini sono in semifinale nel doppio a Miami x.com