Errani e Paolini | 7 break annullati le azzurre volano

Alle recenti partite di doppio al Miami Open, le atlete italiane Errani e Paolini hanno ottenuto una vittoria schiacciante contro la coppia composta da Muhammad e Routliffe. Durante l'incontro, sono stati annullati sette break a favore delle azzurre, che hanno dominato il gioco e concluso con un risultato positivo.

Il Miami Open di doppio ha le azzurre Errani e Paolini imporsi con nettezza contro la coppia formata da Muhammad e Routliffe. La vittoria, ottenuta in poco più di un’ora con il punteggio finale di 6-3 e 6-1, garantisce l’accesso alla semifinale del torneo. Le due tenniste hanno mostrato una solidità eccezionale al servizio, annullando tutte le sette palle break avversarie. Questo successo rappresenta la sesta vittoria consecutiva nelle ultime sette partite disputate dalla formazione italiana. La dominanza si è manifestata in modo particolare nel secondo set, dove il controllo del gioco è stato totale. Il pubblico può seguire lo svolgimento del torneo in diretta streaming sulla piattaforma NOW. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Errani e Paolini: 7 break annullati, le azzurre volano Articoli correlati Leggi anche: LIVE Errani/Paolini-Guo/Mladenovic 4-6, 7-5, 10-6, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: le azzurre rimontano e volano in semifinale LIVE Errani/Paolini-Guo/Mladenovic 4-6, 2-3, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: le azzurre recuperano un break0-40 Guo capisce in anticipo le intenzioni di Paolini, copre lo spazio del dritto a sventaglio e chiude con la volee. Una raccolta di contenuti su Errani e Paolini 7 break annullati le... Temi più discussi: Doha su SuperTennis: Errani e Paolini a caccia della semifinale in doppio (live dalle 14:30); Miami Open: l'Italia sorride con doppio Errani-Paolini, azzurre volano ai quarti; LIVE Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholss 6-4 6-4, WTA Miami 2026 in DIRETTA: buona vittoria per le azzurre che volano ai quarti di finale!; A Miami debutto vincente per Sinner e il duo Paolini-Errani. LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe 6-3, 6-1, WTA Miami 2026 in DIRETTA: azzurre in semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale di Errani e Paolini, che giungono in semifinale al ... oasport.it Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe: highlights Wta Miami. VIDEOErrani e Paolini volano in semifinale al Miami Open di doppio, battendo Muhammad/Routliffe 6-3, 6-1 in poco più di un’ora. Prestazione impeccabile delle azzurre, solide al servizio (7 palle break annu ... sport.sky.it Errani e Paolini sono in semifinale nel doppio a Miami x.com ED È SEMIFINALE! Sara Errani e Jasmine Paolini dominano in due set il match contro Muhammad/Routliffe. Per accede alla finale bisognerà superare un altro turno: se la vedranno con la vincente tra Mertens/Zhang e Hunter/Pegula - facebook.com facebook