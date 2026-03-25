Legacoop Romagna ha espresso soddisfazione per gli investimenti annunciati dalla Regione Emilia-Romagna dedicati a interventi di ripascimento e contrasto all'erosione. La regione ha comunicato piani di intervento specifici per ridurre il rischio idrogeologico, con una serie di azioni pianificate per migliorare la stabilità delle coste e delle aree soggette a fenomeni di erosione.

“Gli interventi per ridurre il rischio idrogeologico annunciati dalla Regione Emilia-Romagna vanno nella direzione giusta” “Gli interventi per ridurre il rischio idrogeologico annunciati dalla Regione Emilia-Romagna vanno nella direzione giusta”. Questa l’opinione di Legacoop Romagna, che esprime apprezzamento per il pacchetto di opere da circa 24 milioni di euro presentato dalla sottosegretaria alla Presidenza con delega alla Protezione Civile, Manuela Rontini. “Numerosi i lavori previsti in Romagna - spiega una nota di Legacoop -. Il fiume Savio sarà sottoposto a un’importante riqualificazione nell’area a monte di Castiglione di Cervia, ma è anche la difesa del litorale a rappresentare un motivo di soddisfazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Erosione e ripascimenti, Legacoop Romagna plaude agli investimenti della Regione: "Problema sempre più acuto"

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