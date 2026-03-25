Eredità Gino Paoli patrimonio tra 20 e 25 milioni a moglie e figli | i diritti d'autore e gli immobili

Dopo la scomparsa del cantautore, sono stati resi noti i dettagli sulla sua eredità. Il patrimonio complessivo è stimato tra 20 e 25 milioni di euro e comprende i diritti d'autore sui suoi brani, royalty e immobili situati in Liguria. La quota destinata alla moglie e ai figli riguarda sia i diritti che le proprietà immobiliari.

Dopo la morte di Gino Paoli, si è aperto il tema dell'eredità: il noto cantautore avrebbe un patrimonio stimato tra 20 e i 25 milioni di euro tra diritti d'autore per i suoi brani, royalty e proprietà immobiliari in Liguria. L'ingente somma spetterebbe un terzo alla moglie Paola Penzo e i due terzi ai figli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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