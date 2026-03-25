Il patrimonio di Gino Paoli sarà suddiviso tra la seconda moglie e i quattro figli. La questione riguarda le modalità di distribuzione, in base alle disposizioni testamentarie e alle norme di legge. La divisione coinvolge la ripartizione di beni e proprietà, senza ulteriori dettagli sui criteri adottati o sui valori specifici del patrimonio. La procedura sarà gestita attraverso un iter legale previsto dalla normativa vigente.

Con la morte di Gino Paoli, si apre la fase della successione. Potrebbe essere complicata, perché quella Paoli è una “famiglia allargata”. Il cantautore genovese lascia la moglie Paola Penzo e i quattro figli Amanda, Nicolò, Tommaso e Francesco. Il patrimonio, composto da proprietà immobiliari in Liguria e da un catalogo musicale che genera circa 450 mila euro l’anno di soli diritti d’autore, dovrà essere diviso secondo le quote, salvo diverse disposizioni testamentarie. Il patrimonio di Gino Paoli Il patrimonio lasciato da Gino Paoli è il frutto di oltre sessant’anni di carriera. Non si tratta solo di asset finanziari, ma di un vero e proprio “impero” della canzone d’autore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Eredità Gino Paoli alla seconda moglie Paola Penzo e ai quattro figli, come dovranno dividersi il patrimonio

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