Nuove indagini sono in corso sulla morte di Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di reati sessuali, avvenuta nel 2019. Un rapporto rivela che una guardia penitenziaria avrebbe ricevuto un pagamento consistente prima del decesso. Restano aperti i dubbi su se si sia trattato di un suicidio, di un omicidio o di una fuga, mentre si cercano eventuali prove di un suo possibile nascondiglio.

Suicida, assassinato o vivo e nascosto in qualche parte del mondo. Sulla morte del pedofilo Jeffrey Epstein si indaga oggi come mai era stato fatto. E spunta un gruzzolo sospetto della guardia carceraria che lo teneva d’occhio e che avrebbe versato cinquemila dollari in contanti sul suo conto corrente mentre dal suo computer sono state fatte ricerche su Google su Jeffrey Epstein poco prima che il finanziere pedofilo venisse trovato impiccato nella sua cella il 10 agosto del 2019. Queste alcune delle azioni considerate sospette e sulle quali sarà chiamata domani a rispondere Tova Noel, l’ ultima guardia carceraria che vide Epstein in vita nel Metropolitan Correctional Center di Manhattan la sera prima della sua morte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Epstein e il suicidio “simulato”: spunta un gruzzolo alla guardia. Ma il pedofilo è vivo o è stato ucciso?

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