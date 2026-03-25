Nella regione Lazio si registrano attualmente 120 casi di Epatite A, di cui 50 nel territorio di Roma, distribuiti tra le Asl Roma 1 e Roma 2. Il numero totale di pazienti è aumentato rispetto alle settimane precedenti e si sospetta un collegamento con un focolaio già segnalato in Campania. La situazione è monitorata dalle autorità sanitarie locali.

L’ Epatite A suscita allarme anche nel Lazio: sono 50 i pazienti registrati nelle Asl Roma 1 e Roma 2, ma il bollettino sale a 120 casi in tutta la regione. La causa – secondo Il Messaggero – sarebbe da ricondurre a una partita di cozze contaminate giunta dalla Campania, dove lo scorso gennaio erano stati registrati i primi casi di Epatite A. La Regione Lazio ha commentato la vicenda, spiegando che “la situazione è monitorata e i casi circoscritti”. Secondo Romatoday, la Regione rassicura sui pazienti: le loro condizioni non destano preoccupazioni. I prodotti alimentari individuati sono stati subito ritirati dal mercato e sono iniziati i dovuti accertamenti sanitari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Epatite A, regione Lazio in allerta: 120 casi, 50 a Roma. Potrebbero essere legati al focolaio campano

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