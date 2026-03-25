Al momento, all'ospedale Cotugno ci sono 60 pazienti ricoverati con diagnosi di epatite A, di cui tre si trovano nel pronto soccorso. La situazione è stata aggiornata mercoledì, senza variazioni rispetto ai giorni precedenti. Non sono stati segnalati nuovi casi o decessi nelle ultime ore. La maggior parte dei ricoverati si trova nei reparti dedicati alla cura delle malattie infettive.

Intanto si registra un caso anche a Padova: contagiato un turista veneto rientrato da Napoli, dove aveva mangiato frutti di mare "Il dato di mercoledì è di 60 pazienti nei reparti del Cotugno con l'epatite A, tre dei quali sono in pronto soccorso. Nel mese di marzo siamo a 89 contagiati, quindi un assoluto picco". Novella Carannante, infettivologa nell'ospedale Cotugno di Napoli, fa il punto sulla situazione dei contagi presso il nosocomio partenopeo. "Abbiamo avuto - spiega all'Ansa - diverse dimissioni nelle ultime 48 ore e un calo degli arrivi, ma oggi sette nuovi ricoverati con l'epatite. Quindi non si è fermato il contagio e dobbiamo affrontare il periodo di Pasqua. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Epatite A, quanti sono i ricoverati all'ospedale Cotugno: il punto della situazione

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